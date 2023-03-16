Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi - Son Dakika
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Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

17.03.2023 00:48
Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Ön siparişe açılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a talep patlaması yaşanıyor. İlk 4 saatte 7 binden fazla ön sipariş verildi.

"BİZE DUYDUĞUNUZ GÜVEN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

ÖN SİPARİŞİN ARDINDAN DİJİTAL ÇEKİLİŞ YAPILACAK

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi - Son Dakika
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