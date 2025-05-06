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Ekonomi

Togg T10X İle Zirvede

Togg, T10X modeliyle elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürüyor, C-SUV segmentinde de önde.

06.05.2025 12:06
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Togg, yılın ilk 4 ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde zirveye yerleşti.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, marka, T10X modeli 2025'te de başarılı performansını sürdürüyor.

3 bin 537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10 bin 325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bıraktı. T10X, yılın ilk 4 ayında yüzde 24,4 pazar payıyla lider konumda.

T10X bütün segmentler ve gövde tipleri içinde yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içinde en çok satılan 11'inci marka olma başarısını gösterdi.

Türkiye'de nisan ayında toplam otomobil pazarı 85 bin 411 olarak gerçekleşirken, T10X 3 bin 537 satışla yüzde 4,1 pazar payı elde etti.

Nisan ayında elektrikli araçlar 13 bin 191 adetlik satış rakamına ulaşırken, T10X yüzde 26,8'lik payla ilk sırada yer aldı.

Togg, bugüne kadar toplam 60 bin 1 T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

Kaynak: AA

Teknoloji, TOGG T10X, Otomobil, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg T10X İle Zirvede - Son Dakika

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