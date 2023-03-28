Togg'da ön sipariş başvurusu 177 bin 467'yi buldu! Çekilişi yarın yapılacak - Son Dakika
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Togg'da ön sipariş başvurusu 177 bin 467'yi buldu! Çekilişi yarın yapılacak

28.03.2023 15:05

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 olarak açıklandı. Çekiliş, yarın 29 Mart'ta YouTube üzerinden yapılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Dün saat 14.00 ile 17.00 arasında aşırı talep nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta zorluk yaşandı.

BAŞVURU SAYISI 177 BİNİ AŞTI

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın Togg'un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.

TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Araba yok, tıpkı iha,siha,tank,bor, doğalgaz gibi.Ben hay hay Kemal hele bir geleyim, hepsini yıkar daha iyisini yaparım bilirsin. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Araba yok, siha yok, iha yok, bor yok, doğalgaz zaten çıkmadı,ben Kemal hepsini kapatırım, daha iyisini yaparım bilirsin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yonca Evcimik 'Ahlaksız teklifler aldım' sözleriyle yaşadıklarını anlattı Yonca Evcimik 'Ahlaksız teklifler aldım' sözleriyle yaşadıklarını anlattı Togg ön sipariş süreci bitti: 177 bin 467 adet ön sipariş! Togg ön sipariş süreci bitti: 177 bin 467 adet ön sipariş!

TOGG T10X, YouTube, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'da ön sipariş başvurusu 177 bin 467'yi buldu! Çekilişi yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg'da ön sipariş başvurusu 177 bin 467'yi buldu! Çekilişi yarın yapılacak - Son Dakika
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