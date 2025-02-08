Togg, Türkiye Elektrikli Araç Pazarında Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Togg, Türkiye Elektrikli Araç Pazarında Liderliğini Sürdürüyor

Togg, ocakta 1570 satışla elektrikli araç pazarında liderliğini korurken, Tesla satış yapmadı.

08.02.2025 11:48
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Togg, yılın ilk ayında elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürürken, Türkiye'de sipariş alımını durduran Tesla geçen ay araç satışı yapmadı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 daralarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 oldu.

Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmaya rağmen, elektrikli otomobil satışları artmaya devam etti.

Buna göre "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 56,7 artışla 6 bin 225 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2'den 11,1'e yükseldi.

T10X'ten en yakın rakibine 555 fark

ODMD verilerine göre Togg, geçen yılın genelinde sürdürdüğü pazar lideri konumunu yılın ilk ayında da devam ettirdi.

Togg, ocak ayında yaptığı 1570 satışla en yakın rakibine 555 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olurken, satılan her 4 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu bulundu.

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında, 2024 yılı kasım ayında Türkiye tanıtımını gerçekleştirmesinin ardından aralıkta 2 bin 527 araç satışı yapan BYD, bu yılın ocak ayında ise 1015'lik satışla listede ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde üçüncü sırada 414'le Mercedes-Benz bulunurken, KG Mobility (Ssangyong) 408'le dördüncü ve 394'le BMW beşinci olarak sıralandı.

Türkiye'de Model Y için sipariş alımını durduran Tesla, geçen ay araç satışı yapmazken, şirketin yenileme çalışmaları nedeniyle satış kanallarını şimdilik kapattığı ancak kısa zaman sonra yeniden açacağı öngörülüyor.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralamasında Togg T10X ilk sırada yer alırken, BYD ATTO 3'ün satışı 494, KG Mobility Torres'in 408, BYD Dolphin'in 302 ve MINI countryman'ın 263 oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg, Türkiye Elektrikli Araç Pazarında Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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