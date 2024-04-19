TOGG'un yeni SUV modelinin ismi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

TOGG'un yeni SUV modelinin ismi belli oldu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yeni B-SUV modeli T8X için çalışmaların başladığını açıkladı. TOGG, 2024 sonu itibarıyla Avrupa'da yer almayı hedefliyor. İlk modelin satışında rekor talep gören TOGG, yeni modellerle başarısını sürdürecek.

19.04.2024 09:12
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Türkiye'nin otomobili TOGG'un yeni SUV modelinin ismi belli oldu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, sedan modelinin ardından yeni B-SUV modeli T8X için çalışmaların başladığını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Karakaş, 2021 yılı Mayıs ayında TOGG Europe GmbH'yı kurduklarını hatırlatarak, "2024 sonu itibarıyla Avrupa'da yavaş yavaş yer almak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, 2025 takviminde teslimata başlamak hedefindeyiz. Yurt dışı stratejimiz pazar dinamiklerine uygun şekilde güncelleniyor. İskandinav ülkelerinden başlamak niyetindeydik. Bu planımızı güncelledik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken o pazarlarda var olma kararı aldık" dedi.

2023 hedefi 18 saatte satıldı

Karakaş, ilk modeli satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerini ifade ederek, "18 saatte 2023 yılındaki üretmeyi planladığımız bütün araçları sattık. İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını satıldı. Siparişlerin yüzde 80'den fazlası en donanımlı versiyon için geldi ve biz 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu. Bundan sonra da arkasını getirmek için de gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Karakaş, açıklamasında, bu başarının yeni modellerle devam edeceğini belirterek ikinci ve üçüncü modeller hakkında ön bilgi verdi. Ocak ayında T10F'yi sergilediklerini dile getiren Karakaş, "Sergilemeden bir sene önce bu modelin çalışmalarını yaptık. Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz. Şimdi sırada B segmentindeki SUV modelimizin çalışması var. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOGG'un yeni SUV modelinin ismi belli oldu - Son Dakika

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