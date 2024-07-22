Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, Gaziantep'te Ziraat Odası Başkanını ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, Gaziantep'te Ziraat Odası Başkanını ziyaret etti

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, Gaziantep\'te Ziraat Odası Başkanını ziyaret etti

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun, Gaziantep'in Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'u ziyaret etti. Olgun, ziyaret sırasında Türkiye'nin sertifikalı tohum noktasında ciddi bir hamle içinde olduklarını belirtti.

22.07.2024 17:53
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Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun, Gaziantep'in Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'u ziyaret etti.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun, Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'u ziyaretleri sırasında Türkiye'nin sertifikalı tohum noktasında ciddi bir hamle içinde olduklarını söyledi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tohum Yetişticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Miktat Olgun Odamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Olgun'a Araban Ovası'nda tarım yapılan 328 bin dönüm alanın 125 bin dönüm dikili alanında Antepfıstığı, Zeytin, Üzüm Bağı ve Badem yetiştiriciliği ve 203 bin dönüm alanda ise Buğday, Arpa, Nohut, Pamuk, Ay Çekirdeği, Karpuz, Kavun gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştirildiğini anlattım. Tohum Yetişticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun da bize, Türkiye'nin Sertifikalı tohum noktasında ciddi bir hamle içerisinde olduklarını anlatarak, Araban Ovası'nda ekilip biçilen alanlarda sertifikalı tohumların faydalarından bahsederek çiftçilerimizin sertifikalı tohumlara yönelmeleri konusunda faydalı bilgiler verdi. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Miktat Olgun'a odamızı ziyareti için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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