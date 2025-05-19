Tohumculukta Türkiye'nin Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Tohumculukta Türkiye'nin Başarısı

Tohumculukta Türkiye\'nin Başarısı

Tarım Bakanı Yumaklı, tohumculukta yerli firma sayısının 1117'ye çıktığını açıkladı.

19.05.2025 11:57
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, politikalarında tohumculuğa özel önem gösterdiklerini belirterek, "Son 23 yılda, Türkiye'de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı 1117'ye çıktı, bu firmaların yüzde 94'ü yerlidir. Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona çıkardık." dedi.

Yumaklı, Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) organizasyonunda, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Dünya Tohumculuk Kongresinde yaptığı konuşmada, dünyada son çeyrek yüzyılda yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Tarımsal üretimin stratejik konumunun artmasındaki en önemli nedenlerin başında, sanayi sektörünü, üretimi, ticareti ve küresel tedarik zincirini etkileyen "yeni normal"in geldiğini ifade eden Yumaklı, Kovid-19 salgınıyla başlayan bu sürecin, iklim değişikliği, ekonomik krizler, afetler, bölgesel çatışmalar, savaşlar, siber tehditlerle küresel riskleri önemli derecede artırdığını belirtti.

Yumaklı, bu durumun, dünyanın birçok ülkesinde gıda güvenliği noktasında sorunların yaşanmasına sebep olduğuna dikkati çekerek, bu gelişmelerin küresel anlamda ülkeleri tarımsal üretim konusunda daha milliyetçi davranmaya ittiğini bildirdi.

Tarım alanında ülkelerin üzerinde çalıştığı politikalara bakıldığında 4 konunun ön plana çıktığını ifade eden Yumaklı, "Yeni normalin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim, teknoloji ve dijitalleşmenin sektöre entegrasyonu, tarımsal AR-GE faaliyetlerinde verim ve kaliteye odaklanma, aile işletmelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Bu 4 konu, ihtiyacı karşılamak için gıda arz güvenliğinin sağlanacağı yol haritasını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, 2050 yılına kadar bugünden daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağının altını çizerek, bütün bu süreçlerin merkezinde, tohumculuk sektörünün yer aldığını belirtti.

103 ülkeye tohum ihracatı

Devlet olarak tohumculuk sektörünü desteklediklerini, politikalarında tohumculuğa özel önem gösterdiklerini ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda, Türkiye'de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı 1117'ye çıktı, bu firmaların yüzde 94'ü yerlidir. Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona yükselttik. Sertifikalı fide ve fidan üretimimizi 46 kat artışla, 186 milyon adede yükselttik. Ata Tohumu Projesiyle, 49 yerel çeşidi araştırma enstitülerimiz adına tescil edip, koruma altına aldık. Kuraklığa dayanıklı 79, soğuğa dayanıklı 3 tohumluk çeşidi geliştirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 2 tohum gen bankamızda, yaklaşık 122 bin tohum materyalini muhafaza ediyoruz. 18 gen bankasında, 107 türe ait, 10 binden fazla canlı örneği koruyoruz. Bütün bunlar bize hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını hem de tedarik ihtiyacı olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 103 ülkeye tohum ihracatı yapılması sonucunu getirdi. Bugün itibarıyla bu rakamın 340 milyon dolar seviyesine geldiğini belirtmek istiyorum."

Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından ilk 8 ülkeden biri, tarımsal ürün ihracatına konu 8 üründe dünyada ilk 3 ülkeden biri olduğuna vurgu yapan Yumaklı, bu başarıda tohumculuk sektörünün önemli payı olduğunu bildirdi.

Yumaklı, 4. Tarım Orman Şura'sında tohumculuğun ele alınan en önemli konulardan biri olduğuna işaret ederek, "Tohumculuk konusunda 1 çalışma grubunda değil, 8 farklı çalışma grubunda da tohum konusu her yönüyle ele alındı." dedi.

Şura'da yalnızca üretimin artırılmasının ele alınmadığını, tohumculukla ilgili 5 hedef belirlendiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tohum sağlığı analiz ortam ve yöntemlerinin geliştirilmesi, sertifikalı tohumluk üretiminin ve kullanımının artırılması, sertifikasız tohumluk satışının önlenmesi, tohumculuk işletmelerinin aynı zamanda sanayi işletmesi sayılması, yerlilik ve millilik oranları yüksek tohum üretimi. Tohumculukla ilgili 27'si kısa vadeli olmak üzere toplam 48 strateji de belirlendi. Şura kararları, tarımın geleceğini şekillendirecek stratejik bir yolculuğun başlangıcıdır. Bütün dünyada olduğu gibi aslında tohum başlığının ne kadar önemli olduğunu, toplumların da kamuoyunun da çok daha net bir şekilde bilgilendirilmesinin önemli olduğunun altını çiziyorum."

"Tüm dünya takip ediyor"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de, Türkiye'de tohumculuğun başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini belirterek, "100'den fazla ülkeye tohum ihraç eden güçlü bir sektörüz. Tüm dünya da bunu takip ediyor. Kongrenin de başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler de, ülkenin tarımsal üretimin yanında coğrafi konumunun da önemli olduğunu belirterek, "Umuyorum ki, kongrede alınan kararlar ülkedeki bütün sektörlerin önünü aydınlatacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tohumculukta Türkiye'nin Başarısı - Son Dakika

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