Tokat'ta İki Önemli Projeye Destek Sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Tokat'ta İki Önemli Projeye Destek Sağlandı

Tokat\'ta İki Önemli Projeye Destek Sağlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Tokat Merkez Trafik Yönetimi ve Tokat Mevlevihanesi Müzesi projeleri için toplamda 1.2 milyon TL destek verecek.

13.11.2024 09:08  Güncelleme: 09:11
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Tokat Merkez Trafik Yönetimi Fizibilitesi" ve "Tokat Mevlevihanesi Vakıf Eserleri Müzesi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Fizibilitesi" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Tokat Belediye Başkanlığının "Tokat Merkez Trafik Yönetimi Fizibilitesi Projesi" ile Tokat'ta trafik yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçmesi ve Tokat merkezde turizmin gelişmesindeki en önemli engellerden biri olan kentsel ulaşım veritabanının oluşturulması sağlanabilecek. Sürdürülebilir ulaşım ve dolaşım sistemlerinin kurulmasına öncelik vererek, kent, bölge, mahalle, sokak ölçeklerinde yaya, bisiklet, toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla güvenilir ve sorunsuz erişimlerini sağlayan kapsamlı ve bütünleşik ulaşım planları geliştirmeyi hedefleyen Tokat Belediyesi, bu amaçla yol hiyerarşisinin sağlandığı, trafik ve yön bulma işaretlerinin, otopark, altyapı ve hizmet alanlarının sistematik ve standart biçimde inşa edildiği, özel kamusal alanların özgün tasarımlarının olduğu bir ulaşım ve dolaşım sistemi geliştirmek amacıyla Tokat merkezde özellikle turizm destinasyon alanlarına ulaşım hattında trafik düzenlenmesi konusundaki yatırım planlarına bu proje ile yapılacak fayda maliyet analizleri ve detaylı fizibilite ile yön verebilecek.

Tokat Mevlevihanesi Vakıf Eserleri Müzesi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün "Tokat Mevlevihanesi Vakıf Eserleri Müzesi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi" ile Tokat Mevlevihanesi Müzesinin içinde yer aldığı yapının peyzaj çalışması ve müze arşivi tasarlanabilecek. Günümüzde Tokat Mevlevihanesi Müzesi olarak Tokat Bey Sokağı'nda bulunan Osmanlı Dönemi eseri ahşap bina, Sultan Ahmet'in vezirlerinden Sülün Muslu Paşa tarafından 1638 yılında yapılmış, Anadolu'daki XIX. Yüzyıl Barok sanatının en güzel örneklerinden birisidir. Fizibilite projesi sonrasında yapının kent tarihi açısından taşıdığı yüksek değer göz önüne alınarak ziyaretçi talebinin artırılması amacıyla müze bahçesinde peyzaj çalışması yapılması ve müze içindeki eski eserlerin doğru şekilde korunması için müze arşivi tasarlanması planlanıyor.

Her bir proje için OKA tarafından 600 bin TL destek sağlanacak. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Merkez, trafik, tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta İki Önemli Projeye Destek Sağlandı - Son Dakika

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