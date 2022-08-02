Bu domatesin tanesi 1 kilo geliyor, rengi ile dikkat çekiyor - Son Dakika
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Bu domatesin tanesi 1 kilo geliyor, rengi ile dikkat çekiyor

02.08.2022 01:15
Bu domatesin tanesi 1 kilo geliyor, rengi ile dikkat çekiyor

Tokat'ta serada organik olarak yetiştirilen pembe renkli domatesin tanesi ortalama olarak 1 kilogram geliyor.

Tokat'ta serada organik olarak yetiştirilen pembe renkli domatesin tanesi ortalama olarak 1 kilogram geliyor.

Tokat'ta emekli olduktan sonra bahçesine sera kuran Bülent İçmez (67) hobi olarak yaklaşık 15 yıldır sebze yetiştiriyor. Serada üretimi yapılanlar arasında pembe renkli domatesler ise dikkat çekiyor. Bir tanesi 1 kilograma yakın gelen domates, tadı, kilosu ve rengi ile diğer domates çeşitleri arasında tercih ediliyor.

Arkadaşı Amerika'dan getirdi

İçmez, pembe domateslerin tohumunu Amerika'dan bir arkadaşının getirdiğini belirterek, "Ben bu domates çeşidini yaklaşık 15 yıldır seramda yetiştiriyorum. Türkiye'de de pek bilinmiyordu. Bu domates çeşidini aroması çok güzel. Sabah kahvaltısının yanı sıra menemeni harika oluyor. Sırık domateslerin içi yeşil çıkar, sert olur. Ama bunda öyle bir olay yok" dedi.

Bu domatesin tanesi ortalama 1 kilo geliyor

1 tane pembe domatesin 1 kilograma yakın geldiğine dikkat çeken İçmez, "Vatandaş bu domatesten 2 tane aldığı zaman evde yemek ihtiyacını karşılar. Salatasını yapar, yemeğini yapar. Zaten bunun tadını aldıktan sonra diğer domatesleri hiç yemezler. Diğer domatesleri yeşil çıkıyor domates. Çok sert oluyor. Bunun kabuğu çok incedir" diye konuştu.

Ailesi ve yakınlarının sebze ihtiyacını seradan karşıladığını belirten İçmez, "Çocuklar hafta sonu pazara gitmez. Buraya gelirler. Serada canları ne istiyorsa ondan alırlar. Diğer haftaya kadar idare ederler. Gelen eş, dosta sebze veririz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu domatesin tanesi 1 kilo geliyor, rengi ile dikkat çekiyor - Son Dakika

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