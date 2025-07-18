Tokat ve Gaziantep\'ten Yeni İş Birliği Vizyonu

Tokat Belediyesi, Gaziantep iş birliğiyle şehre yeni bir kalkınma vizyonu kazandırmayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi'nin organizasyonunda önemli bir iş birliği programı hayata geçirildi. Gaziantep Valisi Tokatlı Kemal Çeber ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla "Gaziantep-Tokat İş Birliği Söyleşisi" gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen söyleşide sanayi, teknoloji ve gastronomi alanlarında iki şehrin ortak potansiyeli masaya yatırıldı. Gaziantep'in Türkiye'de öncü şehirlerden biri olmasında rol oynayan gelişim sürecinin ele alındığı programda, Tokat ile gerçekleştirilecek iş birliği protokolleri de değerlendirildi. Her iki şehre katkı sunması beklenen bu buluşmada, sektörün önde gelen isimleri de yer aldı. İş insanları Mustafa Topçuoğlu, Mahsum Altunkaya, Halit Acar, Adil Sani Konukoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"Tokat kabuğunu kırıyor"

İstişareye önem verdiklerini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat yavaş yavaş kabuğunu kırdığı ve örnek alması gerektiği yerlerle alakalı bir irade ortaya koymayı çok önemsiyorum. Sayın Fatma bakanımızı çok takdir ediyorum. Çok yakinen de takip ediyorum. Gaziantep Valimiz bizim hemşerimiz olunca hemen gitmemiz lazım dedik. Antep'in kültür, sanayi ve gastronomi potansiyelini zaten biliyorduk. Bu konuda neler yapabiliriz. Tokat olarak nasıl bir iş birliğine girebiliriz diye istişare etmek için bizi çok samimi bir şekilde ağırladılar. Türkiye ekonomisine yön veren iş adamlarıyla beraber Tokat'a geldiler. Onlarla istişare edeceğiz. Antep tarihi, gastronomisi ve turizmi ile yol almış bir şehir. Müthiş bir enerji ve potansiyel var. Biz de bu enerjiden yararlanırız diye bu programı düzenledik" dedi.

"Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu babasıyla tanıtdık"

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun "Tokat için ne yapabilirim" diyen bir başkan olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; "Kıymetli belediye başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu babasıyla tanıdık. Babanın itibari ve şerefi üzerine genç bir vizyon ile Tokat için ne yapabilirim diye büyük bir enerjiyle çalışan kıymetli kardeşimle tanıştık. Gaziantep'in gurur tablosuyla huzurlarınızda olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum" dedi.

"Gaziantep Tokat gibi"

Gaziantep gastronomisinin kebap ve baklavaya indirgenemeyecek kadar muhteşem olduğunu söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Valisi olmaktan büyük bir şeref ve gurur duyduğum gazi kentten Gaziantep'ten mayasıyla mayalandığım sokaklarında yürüdüğüm suyunu içip ekmeğini yediğim, terbiyelendiğiniz terbiyeyle büyüdüğüm topraklara gelerek sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Size sarımsak desem Kastamonu dersiniz. Gaziantep Türkiye sarımsağının çoğunun üretildiği yer. Türkiye etinin yüzde 15'i Gaziantep'te üretilir. Sadece sanayi ve gastronomi değil. Siz gastronomi deyince aklınıza kebap ve baklava geliyor ya Gaziantep gastronomisi kebap ve baklavaya indirgenemeyecek kadar muhteşem bir gastronomisi var; aynı Tokat gibi. 500 civarında yemeği olan bir şehirdir" diye konuştu.

Programın Tokat'ın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunacak yeni iş birliklerine zemin hazırlaması hedefliyor. - TOKAT