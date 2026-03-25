Tokat, Yeşil Sanayi Sitesi Projesine Geçti

25.03.2026 10:39
Tokat, 'yeni nesil yeşil sanayi sitesi' projesinin inşaat aşamasına geçen ilk ili oldu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın 22 ilde başlattığı 'yeni nesil yeşil sanayi sitesi projelerinde inşaat aşamasına geçen ilk il Tokat oldu. 550 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 595 iş yerini kapsayan projede çalışmalar sürüyor. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 7,5 milyar TL'lik ödemenin yüzde 70'inin bakanlık tarafından finanse edildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 22 ilde hayata geçirilen yeni nesil yeşil sanayi sitesi projeleri kapsamında, mülkiyet ve ihale süreçlerini tamamlayarak inşaat aşamasına geçen ilk il Tokat oldu. Toplam 550 dönümlük arazi üzerine kurulan Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nde 200, 400 ve 600 metrekare büyüklüğünde toplam 595 iş yeri yer alacak. Projede temel çalışmalarının yüzde 50'si, çelik konstrüksiyonun ise yüzde 15'i tamamlandı. Çalışmalar hızla sürerken, projenin 2028 yılında teslim edilmesinin planlanıyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, çalışmalar hakkında DHA'ya yaptığı açıklamada, "Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Şu anda betonarme imalatı yüzde 50 seviyesine geldi. Çelik konstrüksiyon imalatı da yüzde 15'ler seviyesinde. Bittiği zaman Türkiye'nin en güzel sanayi sitelerinden birisi olacak. Yaklaşık 550 dekar arazi üzerinde kapalı alanlarımız 200 bin dekarda, 200, 400, 600 metrekare dükkanlarımız. Bittiği zaman Tokat'ta hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Yaklaşık maliyeti 7,5 milyarların üzerinde bir tesis, bunun yüzde 70'i Sanayi Bakanlığı finans ediyor. Sanayi Bakanlığının esnafımıza çok ciddi bir katkısı var 11 yıl içerisinde ödenecek. 3 yıl ödemesiz toplam 14 yıl içerisinde esnaflarınız içeriye taşındıktan sonra bu ödemeleri yapacaklar. Türkiye'deki 22 ile başlayan sanayi sitelerinden ilk defa Tokat'ta ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ-/TOKAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, İnşaat, Finans, Tokat, Çevre, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Advertisement
