TOKİ'den 20 Bin Konut Kampanyası - Son Dakika
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TOKİ'den 20 Bin Konut Kampanyası

15.06.2026 09:53
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Bakan Kurum, 64 şehirde 20 bin TOKİ konutunun uygun koşullarla satışına başlandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yeni kampanya başvurularının bugün başladığını belirterek, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin açık satış kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yeni kampanyaya başvuruların bugün başladığını bildiren Kurum, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek.

Bu bankalara giden vatandaşlar, "başvuru önceliğine göre", yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açık Satış Kampanyası'nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor.

18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.

Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşılabilecek.

Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

18 bin liradan başlayan taksitler

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu.

Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek.

Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara'nın Sincan, Bursa'nın Nilüfer, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Tekirdağ'ın Çorlu, Malatya'nın Yeşilyurt ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.

Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den 20 Bin Konut Kampanyası - Son Dakika

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