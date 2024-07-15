TOKİ, İskilip ilçesinde 267 konut projesine başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TOKİ, İskilip ilçesinde 267 konut projesine başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum'un İskilip ilçesine yapılması planlanan 267 konut projesi için çalışmalar başladı. Proje kapsamında 628 milyon liraya mal olacak olan konutlar, 2025 yılı sonunda tamamlanacak. Proje Müdürü Erhan Cerit, konutların kaba inşaatının Kasım ayında bitirilmesini planladıklarını belirtti.

15.07.2024 17:23
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum'un İskilip ilçesine yapılması planlanan 267 konut projesi için çalışmalar başladı.

TOKİ ve firma tarafından sözleşme imzalanmasının ardından ilçeye gelen firma yetkilileri hafriyat çalışmalarına başlarken, yer tesliminin yarın yapılacağı bildirildi. 628 milyon liraya mal olacak proje kapsamında 267 konut inşa edilecek.

Proje hakkında bilgi veren Proje Müdürü Erhan Cerit, İskilip'e yapılacak olan toplu konut projesinin 628 milyon liraya mal olacağını belirterek, ilçeye 267 tane konut inşa edileceğini açıkladı.

TOKİ konutlarının yer tesliminin yarın yapılacağını açıklayan Erhan Cerit, "Proje 400 günde tamamlanacak. 2025 yılı sonunda konutları teslim edeceğiz. TOKİ konutları 14 blokta 2+1, ve 3+1 dairelerden oluşacak. Kot farkı nedeniyle binalar kademeli olacak. Proje kapsamında 300 tonluk bir su deposu yapılacak. Yollarda düzenleme olacak. İş makineleri çalışmaya başladı. Ekiplerimiz sürekli hafriyat alıyor. Konutların kaba inşaatı Kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan ve hak sahipleri abonelik işlemlerinin yaptırdıktan sonra konutlarına taşınabilecek" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOKİ, İskilip ilçesinde 267 konut projesine başladı - Son Dakika

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