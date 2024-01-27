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Tokyo'da konut fiyatları 100 milyon yen seviyesini aştı - Son Dakika
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Tokyo'da konut fiyatları 100 milyon yen seviyesini aştı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da konut fiyatları ortalaması geçen yıl ilk kez 100 milyon yen (677 bin dolar) seviyesini aştı. Tokyo ve çevresinde 1973'ten beri yıllık olarak konut fiyatlarını inceleyen Real Estate Economic Institute, 2023 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılında kentte konut fiyatları ortalaması bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,4 artışla 114,8 milyon yene (774 bin dolar) çıktı. Böylece kentin konut fiyatları ortalaması, resmi verilerin arşivlendiği 50 yıl içinde ilk kez 100 milyon yen (677 bin dolar) seviyesini aşmış oldu. Artan işçilik giderleri, ithal girdi maliyetleri ve Japon yenindeki değer kaybı sebebiyle konut fiyatlarında yükselişin sürebileceği belirtildi.

Tokyo\'da konut fiyatları 100 milyon yen seviyesini aştı
27.01.2024 - 10:31,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da konut fiyatları ortalaması geçen yıl ilk kez 100 milyon yen (677 bin dolar) seviyesini aştı.

Tokyo ve çevresinde 1973'ten beri yıllık olarak konut fiyatlarını inceleyen Real Estate Economic Institute, 2023 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında kentte konut fiyatları ortalaması bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,4 artışla 114,8 milyon yene (774 bin dolar) çıktı. Böylece kentin konut fiyatları ortalaması, resmi verilerin arşivlendiği 50 yıl içinde ilk kez 100 milyon yen (677 bin dolar) seviyesini aşmış oldu.

Sumitomo Mitsui Trust Research Institute uzmanı Ogişima Şun, araştırmaya yönelik açıklamasında, fiyat artışlarında yükselen maliyetlerin etkisine dikkati çekti.

Ogişima, konut fiyatlarının artmasında çelik gibi ham madde fiyatlarının hızla yükselmesi ve iş gücü dahil genel inşaat maliyetlerindeki artışların etkili olduğunu ifade etti.

Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa'nın dahil edildiği "Büyük Tokyo" bölgesinin konut fiyat ortalaması ise yüzde 28,8 artışla 81 milyon yene (546 bin dolar) çıktı.

Fiyat ortalaması Kanagawa'da 60,6 milyon yene (408 bin dolar), Çiba'da 47,8 milyon yene (322 bin dolar) yükselirken, Saitama'da 48,7 milyon yene (328 bin dolar) geriledi.

Artan işçilik giderleri, ithal girdi maliyetleri ve Japon yenindeki değer kaybı sebebiyle konut fiyatlarında yükselişin sürebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Japonya, Tokyo, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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