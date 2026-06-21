Tomarza'da Çerezlik Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika
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Tomarza'da Çerezlik Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu Başladı

Tomarza\'da Çerezlik Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu Başladı
21.06.2026 14:48
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2026 yılı çerezlik kabak çekirdeği ekim sezonu başladı.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretiminde önemli bir paya sahip olan Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 2026 yılı ekim sezonu başladı.

Türkiye'de patentli çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı Kayseri genelinde gerçekleştirilirken, Kayseri'deki üretimin yaklaşık dörtte biri ise Tomarza ilçesinden karşılanıyor. Verimli tarım arazileriyle dikkat çeken ilçe, yıllardır Türkiye'nin kabak çekirdeği üretimindeki lokomotif merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında yaklaşık 170 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen ekimlerden 6 bin tonun üzerinde rekolte elde edilirken, 2026 yılında ekim alanlarının 175 bin dekara yaklaşması bekleniyor. Bunun yaklaşık 7 bin dekarlık bölümünde ise sulu tarım yöntemi uygulanması planlanıyor. Türkiye genelindeki kabak çekirdeği üretiminin önemli bölümünü karşılayan Tomarza'da üreticiler, yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ekim çalışmalarına bu yıl Haziran ayında başladı. Normal şartlarda her yıl Mayıs ayında başlayan çerezlik kabak çekirdeği ekimi, bu yıl ilkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Haziran ayına sarktı. Hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde üreticiler, ekim çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Tomarza'da ekilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı ise her yıl olduğu gibi Ekim ayında gerçekleştirilecek. İlçe ekonomisinin temel geçim kaynakları arasında yer alan kabak çekirdeği üretimi, hem bölge çiftçisine önemli gelir sağlıyor hem de Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının karşılanmasında kritik rol üstleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Tomarza, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tomarza'da Çerezlik Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika

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