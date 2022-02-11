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Toplam ciro endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 82,4 arttı - Son Dakika

Toplam ciro endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 82,4 arttı

11.02.2022 10:19
Toplam ciro endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 82,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021'e ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 12,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 82,4 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 101,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 20,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 46,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2021'de 2020'nin aynı ayına oranla yüzde 82,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış kaydetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Aralık, ciro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplam ciro endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 82,4 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Toplam ciro endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 82,4 arttı - Son Dakika
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