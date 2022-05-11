Tüik Açıkladı: Geçen Yıla Göre İçme Sütü Üretimi Mart Ayında Yüzde 14 Azaldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında yapılan içme sütü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı da yüzde 4 azaldı.

TÜİK, süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin mart ayı verilerini bugün yayınladı. Buna göre, şubat ayında 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu. Bir önceki ay 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 5,3 artarak 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.

İNEK SÜTÜ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 14 AZALDI

Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 arttı. Mart ayında yapılan içme sütü üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.

Ocak ile mart ayı döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 arttı. Aynı dönemdeki içme sütü üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı.