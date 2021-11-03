Toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam talebi mecliste

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çilek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetiminin şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapılması talebi Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında görüşüldü.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Oturumu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Kdz. Ereğli'de Çilek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetiminin şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapılması talebi Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında görüşüldü.

Konuyla ilgili mecliste okunan Ulaştırma Müdürlüğü'nün yazısında; Kooperatifin 1 Ekim 2021 ve 19 Ekim 2021 tarihlerinde belediyeye vermiş olduğu dilekçelerde toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılması talep edildiği belirtildi.

Zam yapılmasına gerekçe olarak ise yılbaşından itibaren akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 30 oranındaki yükseliş, dövizdeki yüzde 30 oranındaki artış, bakım onarım, yedek parça ve işçilik fiyatlarındaki artış ve kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yaşattığı ekonomik zorluklar gösterildi. Bu nedenlerle bazı araç sahiplerinin kredi ödemelerinde haciz ve icra takibine alındıkları ifade edilerek şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam talep edildiği ifade edildi.

"Nakit binişler kaldırılsın"

Diğer yandan; okunan yazıda kooperatif yönetiminin nakit binişlerin kaldırılmasını talep ettiği kaydedildi. Buna gerekçe olarak ise şu görüşlere yer verildi:

"Mevcut ücret tarifesinde kartlı biniş ücreti ile kartsız nakit biniş ücreti arasındaki farkın az olması (25 kuruş) nedeniyle nakit biniş sayılarının oran ve sayısının arttığı, nakit para alışverişinin fazla olmasının yolculuk süresinin uzaması ve trafik yoğunluğuna sebebiyet verdiği ve para alışverişinden kaynaklanan el temasının kovid-19 salgın hastalığının bulaşma riskini artıracağı belirtilmekte, yolcuları karta teşvik etme, şoför ve yolcu diyaloğunun kesilmesini sağlama ve yolcuların araçlara biniş sırasındaki bekleme ve yolculuk sürelerinin azalmasını sağlama amacıyla nakit binişlerinin kaldırılması talep edilmektedir."

Konu görüşülmek üzere oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. - ZONGULDAK