Toplumsal risk farkındalığını artırmayı amaçlayan Allianz Teknik çocuklarla buluşuyor - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin 10 yaş üstü çocuklarda risk farkındalığını artırmayı amaçlayan Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor projesi, bu yıl kapsamını genişleterek daha fazla çocuğa ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında ilköğretim çağındaki çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Kocaeli, Sakarya, Siirt, Tekirdağ ve Zonguldak'taki çocuklar, oyunlaştırma yöntemiyle depreme karşı bilinçlendiren çevrim içi atölyelere katıldı.

Türkiye'deki en önemli risklerin başında gelen deprem ve yangına yönelik bireysel, kurumsal ve toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Allianz Teknik, bu kapsamda çocuklarla bir araya gelerek, eğlenirken öğrenmelerini desteklemeye devam ediyor.

Aynı zamanda Allianz Türkiye çalışanlarının, acentelerinin, Yuvam ve BES 18 Yaş Altı müşterilerinin çocuklarının da katılma imkanı bulduğu atölyelerde, çocukları oyunlaştırma yöntemiyle depreme karşı bilinçlendiren eğitimler verildi.

Çocuklar simülatör deneyimleme ile deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini öğrenirken; evlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine, eşyaları sabitlemenin önemine, binaların deprem sırasında nasıl davrandığına ve binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmasının önemine dair bilgilendirildi.

Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi olan Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Allianz Teknik'te bugüne kadar 20'nin üzerinde kurumdan bine yakın kişiye uygulamalı eğitimler verildi.

Gelecek nesillerde farkındalık yaratılması için de Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor projesi hayata geçirildi. Eğitimlere katılamayanlar için ise https://www.allianzteknik.com.tr/tr/sanal-tur adresinde sanal tur oluşturuldu.

"Doğal afetler konusunda çocukların erken yaşta bilinçlenmesi önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ilk üç risk arasında yer alan doğal afetler konusunda çocukların erken yaşta bilinçlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Deprem gibi doğal afetler konusunda atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem almaktır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi, gelecekte de depreme hazırlıklı bir Türkiye için büyük önem taşıyor. 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz, Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi olan Allianz Teknik ile hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı desteklemek üzere test, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) iş birliğiyle başlattığımız "Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor" projemiz ile depremden etkilenebilecek bölgelerde yaşayan 10 yaş üstü çocuklara depremden korunmak için yapılması gerekenleri aktarmış, İstanbul, İzmir, Erzincan ve Van şehirlerine ulaşmıştık.

Bu yıl da Kocaeli, Sakarya, Siirt, Tekirdağ ve Zonguldak şehirlerinde yaşayan çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küçük yaşlarda edinilen bilgilerin çocuklarımızın farkındalığının artması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın da büyük bir katılım ve ilgi gösterdiği atölye çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz."