TMO fındık alımlarına başladı - Son Dakika
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TMO fındık alımlarına başladı

22.08.2022 12:06
TMO fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

TMO, önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevularını alan üreticilerden, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan alıyor.

Bahçelerin hasadını tamamlayarak ürününü patoza veren ve ardından fındığını kurutan üreticilerin TMO'ya ilgisinin ise ilk gün oldukça fazla olduğu gözlendi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Sonel, gazetecilere, fındığın yöre halkı için oldukça önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayarak, "Halen büyük bir keyifle fındık bahçelerinden ürünlerin hasadı sürüyor." dedi.

Ordu'da fındık rekoltesinin 240 bin ton olduğunu ifade eden Sonel, "Bugün itibarıyla TMO, Ordu'da fındık alımlarına başladı. Öncelikle sezonun, tüm üreticilerimize ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında açıkladığı fındık fiyatının, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Sonel, "Şu anda herhangi bir aksaklık yok. TMO düzenli şekilde fındık alımlarına başladı ve devam ediyor. Buraya ürününü getiren çiftçilerin de gayet memnun olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Sonel, "Ülkemizde de Ordu ilk sırada. Dekarda 250 kilograma kadar verim aldığımız bahçelerimiz oldu. Burada emek gösteren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de kutluyorum." sözlerini paylaştı.

Sonel, TMO'ya ilk fındık getiren üreticinin ürün analizinin yapıldığı bilgisini de vererek, "Üreticimizin randıman kalitesi 53 geldi. Bu ürünün fiyat karşılığı ise 55,12 lira oldu. Üreticimiz bahçesine bakım yaptığı zaman randıman da iyi oluyor." açıklamasında bulundu.

Üreticiler TMO'nun devrede olmasından memnun

Ordu'da TMO'ya fındık getiren üreticilerden Ali Demir ise TMO'nun geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da devreye alınması karşısında çok memnun olduklarını söyledi.

İlk defa bu rakamlarda fındık fiyatının açıklandığını aktaran Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üreticinin yanında olduğunu belirterek, "Fındığı çok olanlar bu fiyata seviniyor. Bana göre fiyat çok güzel." dedi.

Aydın Yüksel de "TMO'nun fındık alımı yapmasına çok sevindik. Eğer TMO fındık alımı yapmasa serbest piyasada fiyat çok düşük kalırdı. Burada mağdur olan da bizler olurduk." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO fındık alımlarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TMO fındık alımlarına başladı - Son Dakika
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