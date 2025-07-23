Toprak Sağlığı İçin Dijital Haritalama Projesi Başlatıldı

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve arazi kullanım planlamasının geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Toprak Analizleri ve Detaylı Dijital Toprak Haritalarının Hazırlanması" çalışmaları doğrultusunda arazi uygulamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Arazi uygulamalarına katılan Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Atattanir'den yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgi aldı, ayrıca karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, toprağın yapısını daha iyi anlayarak sürdürülebilir tarım uygulamalarına yön vermeyi hedefleyen çalışmalarla, hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanmasının, hem de çiftçilerin verimliliğinin artırılmasının öngörüldüğünü ifade ettiler. - KÜTAHYA