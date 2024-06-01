Topraksız Tarımla Marul ve Salatalık Üretimi Kısalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Topraksız Tarımla Marul ve Salatalık Üretimi Kısalıyor

Topraksız Tarımla Marul ve Salatalık Üretimi Kısalıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir üretici, topraksız sulu tarım yöntemiyle marul ve salatalık üretim süresini kısalttı. Üretici Hanife Kartal, topraklı tarımla 70 günde yetiştirdiği marulu topraksız tarımla 26 günde, 60 günde yetiştirdiği salatalığı ise 30 günde üretiyor. Bu yöntemle daha fazla verim elde eden Kartal, bölgedeki diğer kadın çiftçilere de örnek oluyor.

01.06.2024 09:55
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 yıldır 1 dönüm alan üzerinde topraksız sulu tarımla marul ve salatalık üretimi yapan üretici Hanife Kartal (38), topraklı tarımla 70 günde ürettiği marulu topraksız sulu tarımla 26 günde, 60 günde ürettiği salatalığı ise 30 günde üretiyor. Üretici Hanife Kartal, topraksız sulu tarımla marul ve salatalık yetiştirme süresini kısalttı.

Lapseki ilçesinde 10 yıldır üreticilik yapan Hanife Kartal, topraksız tarım konusunda edindiği tecrübeleri marul ve salatalık yetiştiriciliğinde kullanmaya başladı. Üretici Hanife kartal, Lapseki'de 2 yıl önce 1 dönüm üzerinde topraksız sulu tarımla marul üreticiliğine başladı. Gelen talep üzerine topraksız sulu tarımla salatalık üretimine de geçti. Üretici Hanife Kartal, topraksız sulu tarımla farklı ürünler yetirmek konusunda ar-ge çalışması yaparken, bu alanda daha çok bilgi sahibi olmak için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'ndan Organik Tarım okumaya başladı. Üretici Hanife Kartal, bu girişimciliğiyle bölgedeki diğer kadın çiftçilere de örnek oldu.

1 dönüm alan üzerinde topraksız tarımla marul ve salatalık üretimi yapan üretici Hanife Kartal, topraklı tarımla 70 günde ürettiği marulu topraksız tarımla 26 günde, 60 günde ürettiği salatalığı ise 30 günde üretiyor.

Topraksız tarımla marul ve salatalık üreticiliği yapan Hanife Kartal, 10 yıldır tarımla uğraştığını belirterek, "Maliyetlerin artması üzerine bir araştırmaya girdim. Karşıma topraksız tarım çıktı. Topraksız tarımın avantajlarını araştırdım. Avantajların gayet iyi olduğunu, birim alandan çok fazla verim olduğunu, sağlıklı ve kaliteli ürün alındığını öğrendim. Yaklaşık iki senedir topraksız tarımla uğraşmaya başladım. Topraksız tarım, topraklı tarıma göre çok avantajlı. İlaç girdi olayı çok az. Özellikle su tasarrufu yapıyorsunuz. Küresel ısınmadan dolayı suyun önemi daha çok arttı. Su hayattır. Bu sistemde yüzde 90 su tasarrufu sağlanıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'ndan Organik Tarım okuyorum. Bu işe başladıktan sonra kendimi daha fazla nasıl geliştirmeliyim diye düşünürken sınavlara girdim. Bu bölüme yerleştim. Hocalarımın tavsiyesi üzerine daha güzel bilgilerle işimi ilerletiyorum. Önce marulla başladık. Daha sonra artan talep üzerine salatalık üretimini devam ettirmeye başladık. Yaklaşık bir dönüm üzerinde çalışmalarımız var. Önce açık alanda başladık. Üretimimizi 12 aya ilerletmek istediğimiz için yarı kapalı, yarı açık alanda devam ediyoruz. Altı ay açık, altı ay kapalı olarak sistemimiz çalışıyor. Salatalık yetiştiriciliğimizde aylık 1.5-2 ton civarında bir verim alıyoruz. Marulda da 30 günde bir hasadımız var. Salatalık da toprağa göre çok hızlı bir gelişim sağladık 26'ncı gün hasata başladık. Toprakta bu 60-70 güne varabiliyordu. Marulda da aynı şekilde 45 ile 60 günde hasat olurken, biz 30 günde hasatımızı yapıyoruz. Birim alandan çokça ve kaliteli sağlıklı ürünler elde ediyoruz. Kadın çiftçi olarak çevreme etkisi oldu. Olumlu tepkiler alıyorum ve herkese öneriyorum. Kesinlikle kendilerine inansınlar, inanmak başarının yarısıdır. Umutlarını ve inançlarını hiçbir zaman kaybetmesinler" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Lapseki, Kartal, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Topraksız Tarımla Marul ve Salatalık Üretimi Kısalıyor - Son Dakika

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