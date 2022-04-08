Toptan kozmetik alışverişinde dijital kolaylık - Son Dakika

Türkiye'nin ilk toptan ticaret platformu Toptan Kozmetik, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel işletmelerin ve tüketicilerin kozmetik alanında pek çok marka ve ürünü tek bir platformdan vakit kaybetmeden tedarik etmesini sağlıyor.

Birçok markayı bünyesinde barındırarak geniş ürün yelpazesi ile Türkiye'nin her bölgesinde toptancılara, parfümerilere ve satış noktalarına birçok ürünü tek yerden alma imkanı sunan marka, güncel ve özel fiyatları ile Türkiye'nin en uygun alışveriş sitesi unvanını taşıyor.

Toptan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Karamızrak, Karamızrak Ticaret markası ile 24 yıldır ulusal markaların Türkiye ve yurt dışı pazarındaki dağıtım ve satışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "2019 yılında gelişen ve değişen pazardaki tecrübemize güvenerek Türkiye'nin ilk toptan alışveriş sitesi olan Toptan Kozmetik'i kurduk" açıklamasında bulundu.

Pandemi süreci ve ekonomik şartlar tüketim alışkanlıklarını değiştirdi

"Tüketicilerin ihtiyaçlarını en uygun fiyata alabilmesi önceliğimiz" diyen Karamızrak, pandemi ve ekonomik şartların etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarına dikkat çekti. İsmail Karamızrak, "Pandemi ile birlikte tüketiciler online alışverişe yöneldi ve bununla birlikte beklentileri de değişti. Alacakları ürünü araştırma ve incelemeye çok daha fazla vakit ayırma şansı buldular. Bunun yanı sıra tüketiciler son dönemlerdeki fiyat artışları nedeni ile fiyat karşılaştırması yaparak en uygun fiyatlı ürünleri tercih etmeye başladı" dedi.

"Yerli ürünlerin dünya pazarında bilinirliğini sağlıyoruz"

İran, Lübnan, Libya, Dubai başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesine de ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden İsmail Karamızrak, e-ihracat yaparak çok sayıda yerli ürünün dünya pazarında bilinirliğini sağladıklarını dile getirdi. Faaliyetlerini Avrupa'ya taşımak için yeni anlaşmalar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Toptan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı, "Yurt dışında yeni partnerler bularak satışlarımızı ve ağımızı genişletmek istiyoruz. Özellikle şu anki hedefimiz Rusya üzerinde yoğunlaşarak boşalan pazarda kalıcı olarak yer almak" diye konuştu. - ANKARA