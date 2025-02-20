TopZero, KBIS 2025'te Finalist - Son Dakika
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Ekonomi

TopZero, KBIS 2025'te Finalist

Ukinox'un TopZero markası, 'Best of KBIS 2025' ödülünde finalist seçilerek büyük bir başarı elde etti.

20.02.2025 17:17
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Ukinox'un TopZero markası, ABD'nin mutfak ve banyo sektöründeki en prestijli ödüllerinden biri olan "Best of KBIS 2025" ödülünde finalist olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ukinox'un ABD ve Avrupa pazarı için tasarladığı yenilikçi markası TopZero, İstanbul Hadimköy'de başlayan yolculuğunu ABD'nin prestijli mutfak ve banyo endüstrisi ödüllerinde zirveye taşıyor.

25-27 Şubat arasında Las Vegas'ta düzenlenecek Kitchen & Bath Industry Show (Mutfak ve Banyo Endüstrisi Fuarı - KBIS) 2025 kapsamında verilen ödüllerde TopZero, 670'den fazla firma arasından finale kalan 8 küresel firmadan biri oldu. Aynı zamanda bu ödülde finale kalan tek Türk markası olma ünvanını kazandı.

KBIS tarafından her yıl verilen "Best of KBIS" ödülleri, mutfak ve banyo endüstrisindeki en yenilikçi, estetik ve fonksiyonel tasarımları onurlandırıyor. TopZero'nun patentli, macunsuz ve hijyenik tasarıma sahip, tezgaha sıfır montaj edilen eviyesi, modern mutfak tasarımına getirdiği devrim niteliğindeki yaklaşımla jüri tarafından ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ukinox USA Sözcüsü Melike Hocaoğlu, TopZero'nun ABD ve Kanada pazarındaki büyüyen etkisine dikkati çekerek, bu prestijli ödüle finale kalmanın, TopZero'nun tasarım ve yeniliğe olan bağlılığının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Hocaoğlu, Hadımköy'de başlayan hikayelerinin, mutfak ve banyo sektörünün en büyük fuarlarından biri olan KBIS'te böylesine büyük bir başarıya ulaşması kendileri için gurur verici olduğunu aktardı.

"TopZero olarak, sektörde fark yaratıyoruz"

Türkiye'den çıkan bir marka olarak ABD'de elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını vurgulayan Hocaoğlu, şöyle devam etti:

"TopZero olarak hijyen, dayanıklılık, estetik ve inovasyonu bir araya getirerek sektörde fark yaratıyoruz. Patentli, macunsuz ve tezgaha sıfır monte edilen eviyelerimiz, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlandı. ABD ve Kanada pazarlarında gördüğümüz yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarı, yalnızca bir ürünün başarısı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve üretim gücünün küresel arenadaki yerini sağlamlaştırmasının da bir göstergesidir."

TopZero'nun yenileşim konusundaki kararlılığını vurgulayan Hocaoğlu, "Sektördeki sınırları zorlamaya ve daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. KBIS 2025'te tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz, yeniliklerimizi deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TopZero, KBIS 2025'te Finalist - Son Dakika

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