Torbalı'da Kuru Domates Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Torbalı'da Kuru Domates Sezonu Başladı

Torbalı\'da Kuru Domates Sezonu Başladı
18.07.2025 11:32
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İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates üretimi hız kazandı, dünya pazarlarına ihracat artıyor.

Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde başlayan kuru domates mesaisi sergi alanlarını kırmızıya bürüdü.

Bölgede nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler, kamyon veya traktörlerle Torbalı Ovası'ndaki tarlalara getiriliyor.

Tarım işçileri tarafından ikiye bölünerek örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Torbalı'da domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Kurdukları çadırlarda kalan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta "gurbet mesaisini" sürdürüyor.

Kavurucu sıcakta saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 100-150 kasa domates kesebiliyor. İşlem yaptıkları kasa sayısına göre ücret alan işçiler, daha çok domates kesmek için adeta zamanla yarışıyor.

"Dünya pazarlarında yer bulmaya devam edeceğiz"

Kuru domates üreticisi ve ihracatçısı Kemal Saygıner, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla sezonun başladığını ve bu süreçte yaklaşık 1000 ton kuru domates ürettiğini belirtti.

Her sabah sergi alanına 20 kamyonluk domates getirdiklerini ve bunların tek tek kesilerek kurumaya bırakıldığını anlatan Saygıner, şöyle konuştu:

"Domates kuruttuktan sonra işletmemize götürülüyor. İşletmemizde tekrardan bir ön seçim yapılıp soğuk hava depolarımızda saklıyoruz. Ürünlerimiz Amerika, Brezilya, Fransa, Almanya ve gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Şu anda güncel satışımız 3,5 avro civarında. Amerika'ya 4,5 dolar civarında satıyoruz. Ülkemizde yetişen domatesler diğer ülkelerdekinden çok lezzetli. Bu kalitemizi, bu lezzetimizi koruduğumuz müddetçe biz dünya pazarlarında yer bulmaya devam edeceğiz."

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, coğrafi işaretli kuru domatesin 100 ülkenin sofrasına lezzet kattığını söyledi.

Bölgede hasat edilen domatesin yüzde 20'sinin kurutmaya ayrıldığını ifade eden Olgun, ürünün daha çok ihracata gönderildiğini ifade etti.

Kuru domates ihracatında her yıl artış yaşandığına dikkati çeken Olgun, "Amerikalılar Torbalı ve Türkiye'nin kuru domatesini keşfetmeye başladı, bu yıl da çok büyük ilgi gösteriyor. ABD'ye kuru domates ihracatımızda yüzde 20'lik bir artış var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Torbalı'da Kuru Domates Sezonu Başladı - Son Dakika

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