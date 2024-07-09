Torbalı'dan 100 Milyon Dolarlık Kuru Domates İhracatı

Ekonomi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yetişen tonlarca domates, kurutulmak üzere kavurucu güneşin altında serilmeye başlandı. 60 ülkeye ihraç edilen kuru domateslerden yılın ilk 6 ayında 63 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirilirken, bu rakamın bu yıl 100 milyon doları bulması bekleniyor.

Domateslere Amerikalıların özel bir ilgisinin olduğunu ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "ABD'nin bir özel ilgisi var. İtalyanları geçti Amerikalılar. Amerika'daki hamburgerlerin içindeki kuru domatesler ve soslar, Torbalı'dan gidiyor" dedi.

Torbalı ovasının bereketli topraklarında yetişen binlerce ton domates, her yıl olduğu gibi bu yılda kurutulmak üzere güneşe serildi. Serim işlemi havaların sıcak geçmesinden dolayı bu yıl biraz daha erken başlarken, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, domatesleri keserek özenle beyaz örtüye diziyor. Bölgenin en büyük serim alanına ise domatesler kamyonlar vasıtasıyla taşınıyor.

Torbalı'daki 50 bin dönümlük arazide bin işçinin çalıştığı ve domatesleri kavurucu sıcağın altına serdiği öğrenilirken, kuruyan domatesler işlenmek üzere ilçedeki fabrikalara yönlendiriliyor.

"İlk 6 ay 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi, hedef 100 milyon dolar"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, domateslerin 60 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Bu yılın ilk 6 ayında 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Olgun, bu yılki ihracatın 100 milyon doları bulacağını anlattı.

Başkan Abdulvahap Olgun, "Torbalı, kuru domateste öncü bir ilçe. Biz de ticaret odası olarak kuru domatesimize coğrafi işaret aldık. Bizim ovamızda yetişen domatesler, güneşin altında kuruyarak daha sonra Torbalı'daki işletmelerde işlenip dünyanın 60 ülkesine ihraç oluyor. İhracatımız gittikçe artıyor. Domateslerin tamamının ihraç olduğunu söyleyebilirim. 2023 yılında 50 milyon dolarlık bir ihracat yaptık. Bu yıl, 2024 yılının ilk 6 ayında 63 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti; yani geçtiğimiz yıl yaptığımız ihracatı bu yıl 6 ay içerisinde yaptık. Bu yılki ihracatımız 100 milyon doları bulacak" dedi.

ABD İtalya'yı geçti: "Amerikaların özel bir ilgisi var"

Domateslere ABD'nin ve İtalya'nın özel bir ilgisinin olduğunu dile getiren Abdulvahap Olgun, İtalya'nın pizza ve makarnalarda, ABD'nin hamburgerlerde domatesleri kullandığını söyledi.

Kuru domateslerin diğer illere de örnek olduğunu dile getiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ekilen domateslerin yüzde 80'inin salçalık, yüzde 20'sinin sofralık ve kurutmalık olarak ihraç edildiğini kaydetti.

Olgun, "İtalyanlar çok seviyor. İtalyanlar özellikle pizzada ve makarnalarında kullanıyorlar ve oradaki tüketim alışkanlığı çok yüksek. 50 bin, 30 bin dönümlük bir arazide şuanda yaklaşık bin çiftçimiz domates ekmiş durumda. ABD'nin bir özel ilgisi var. İtalyanları geçti Amerikalılar. Amerikalılar daha çok istemeye başladılar. Daha çok talep etmeye başladılar. Bir ara Brezilyalılar çok yoğun bilgi gösteriyordu. Onlar sandviçte kullanıyorlardı. Amerikalılarda hamburgerde kullanmaya başladılar. Bunu da keşfettiler. Amerika'daki hamburgerlerin içindeki kuru domatesler ve soslar, Torbalı'dan gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"Üretimin en yüksek olduğu bir yıldayız"

Firma sahibi Kamil Kemal Saygıner de, bu yıl son yılların en erken hasadının yapıldığını söyledi. Saygıner, "Biz son yılların en erken hasadıyla karşılaştık bu yıl. 1 Temmuz'da kurutmaya başladık. Çok güzel bir hasat görünüyor. Üretimin en yüksek seviyeli olduğu bir yıldayız domates için. Sergimize 2 bin dönümlük arazide hasat edilen yaklaşık 10 bin ton yaş domates kesiliyor, kurutuluyor. Bunlardan yaklaşık 800 ton kuru domates elde ediliyor. Sergimize 200 kişi hasat zamanında, 200 kişi de kesim zamanında istihdam ediyoruz" dedi. - İZMİR