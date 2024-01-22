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Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde İkincilik Elde Etti

Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı, Alanya'da düzenlenen Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda gençler kategorisinde ikincilik elde etti. Takım, 231 sporcunun katıldığı organizasyonda takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca, Torku formasıyla yarışan sporcular, ilk yarışlarında dereceye girme başarısı gösterdi.

Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde İkincilik Elde Etti
22.01.2024 - 15:28,  Güncelleme: 15:30
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Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı, Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda gençler kategorisinde ikincilik elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan organizasyonun sezon açılışına, 4 kategoride 231 sporcu katıldı.

Puanlı yol yarışı gençler kategorisindeki ilk yarışta, Torku Şeker Spor Kulübünden Haktan Sayan ikincilik, Tunahan Çetin ise üçüncülük elde etti. Kriteryum sınıfında yapılan ikinci yarışı ise Haktan Sayan ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından Torku Şeker Spor, takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Öte yandan, ilk kez Torku formasıyla yarışan sporcular, ilk yarışlarında dereceye girme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
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