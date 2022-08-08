Torku Şekerspor'un paralimpik sporcusu Emine Seçkin'den altın madalya - Son Dakika
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Torku Şekerspor'un paralimpik sporcusu Emine Seçkin'den altın madalya

08.08.2022 12:55
Torku Şekerspor'un paralimpik sporcusu Emine Seçkin'den altın madalya

Torku Şekerspor adına yarışan Emine Seçkin, Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Kupasına Tekerlekli Sandalyede mücadele ederek 1 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Torku Şekerspor adına yarışan Emine Seçkin, Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Kupasına Tekerlekli Sandalyede mücadele ederek 1 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 5-7 Ağustos tarihlerinde Aksaray da yapılan Para Badminton Türkiye Kupası müsabakalarında Torku Şekerspor sporcusu ve 2020 Tokyo Paralimpik oyunlar 4'üncüsü Emine Seçkin, WH2 kategorisi Tekerlekli Sandalyede Tek Kadınlar'da ikinci olurken Çift Kadınlar'da Konya Eğitim Gençlik ve Spor kulübü sporcusu Ebru Gökşen ile altın madalya kazandı.

Para Badminton Türkiye Kupasına 14 ilden 53 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Torku Şekerspor'un amatör sporculara sürekli destek verdiğini ifade etti.

Erkoyuncu, Emine Seçkin'i aldığı başarılardan dolayı tebrik ederek şunları kaydetti:

"Sporcumuz Emine Seçkin kulübümüze ve şehrimize yeni bir başarı daha kazandırdı. Daha önce Paralimpik Oyunlara katılarak bizleri gururlandıran Emine Seçkin kardeşimizin inşallah daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Milli Takımda da başarılarını ispatlayan sporcumuzla birlikte yeni sporcuları da ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz.

Birçok alanda olduğu gibi sporda da ülkemize hizmet bizim asli görevimizdir. Kulübümüzün çalışmaları ile her zaman asıl başarıların bilinen haliyle çok çalışmayla olacağını tekrar tekrar göstermeye çalışacağız. Ülkemize ve şehrimize başarılar kazandıran sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum."

Sporcu Emine Seçkin ise Torku Şekerspor adına yarışmanın kendisini çok mutlu ettiğini, böyle büyük bir camianın parçası olduğu içinde gururlu olduğunu belirtti.

Seçkin, "Şimdi birinci amacım, kasım ayında Tokyo'da yapılacak olan Para Badminton Dünya Şampiyonasında ülkeme ve Torku Şekerspor Kulübüme madalya kazandırmak olacaktır. 2024'de yapılacak Olimpiyatlara katılmak için de yılmadan çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Torku Şekerspor, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Torku Şekerspor'un paralimpik sporcusu Emine Seçkin'den altın madalya - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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