Toroslar Belediyesi Üretici Kadın Stantları Hizmete Açıldı

Ekonomi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın, seçim öncesi söz verdiği çalışmalardan bir tanesi olan 'Toroslar Üretici Kadın Stantları' hayata geçirildi.

Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Üretici Kadın Stantları, her hafta çarşamba günü Çağdaşkent Mahalle Muhtarlığı yanında, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kurulan stantlardan yöresel ve organik ürünlerden süs eşyasına kadar el emeği göz nuru ile üretilen ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantların gezerek alışveriş yapan vatandaşlar ise bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kadın girişimci ve kadın üreticiler, ücretsiz faydalandıkları stantlardan satış yaparak, hem ev ekonomilerine katkıda bulunmanın hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Stantlarda satış yapan kadın üreticiler, köylerde, yaylalarda ürettiklerini burada vatandaşların beğenisine sunduklarını söylediler.

"Üreten kadınlarımız, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler"

Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Bulat, Toroslar Üretici Kadın Stantlarından faydalanmak isteyen kadın üreticilerin, müdürlüğün '0324 606 07 56' numaralı telefonunu arayarak talepte bulunabileceğini söyledi. "Amacımız dezavantajlı ve üreten kadınlara destek olmak" diyen Bulat; "Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, üretici kadın standımızın ilkini oluşturduk. El emeği ile üreten kadınlarımızın ekonomilerine katkıda bulunmak, sosyal yaşamlarına bir farkındalık getirmek amacıyla burada buluştuk. Bu çalışmaya diğer mahallerimizde de devam edeceğiz. Başkanımız Abdurrahman Yıldız'ın da önem verdiği gibi kadının olduğu her yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kadın ürettikçe güçlü"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise kadının ürettikçe güçlü olduğuna dikkat çekerek, "Üretici Kadın Stantları ile kadınların emeklerini, kazanca dönüştürmesini sağlıyoruz. Kadın dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek için bu çalışmalarımızı daha da büyüteceğiz. Ürettikleri ürünlerin satışını yapmakta zorluk çeken kadınlarımız, belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşarak bu hizmetten faydalanabilir, destek alabilirler" şeklinde konuştu. - MERSİN