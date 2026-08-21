Toroslar EDAŞ Gaziantep\'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep'in artan enerji ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor. 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 736 milyon TL'lik yatırımla çalışmalarına ara vermeden devam eden şirket, şehrin enerji altyapısını bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendiriyor.

'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, Gaziantep'teki 11 bin 368 trafo ve 27 bin 550 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde, enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla bakım, modernizasyon ve yatırım çalışmalarına sürdürdü.

Sanayi tesisleriyle Türk ekonomisinin önemli üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep'te, Toroslar EDAŞ, kesintisiz ve güçlü enerji sağlamak için şebeke kapasitesini artırdı. Sanayi bölgesindeki enerji altyapısına yapılan yatırımlar, üretimin aksamadan devam etmesini sağlayarak ekonomik canlılığa katkı sundu.

Turizm ve sanayi bölgelerine kesintisiz enerji desteği

2025 yılında en çok yatırım yapan 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ 2025 yılı için belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. Meşhur baklava ustaları, fıstık bahçeleri, tarihi çarşıları ve yıl boyunca düzenlenen gastronomi turizmi ile ünlü Gaziantep'in enerji altyapısını yatırımlarıyla güçlendirdi.

Şehrin ekonomik ve turizm açısından kritik öneme sahip bölgeleri olan Tarihi Kapalı Çarşı ve Zeugma Mozaik Müzesi'nin olduğu yerlerde bakım ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.2026 yılının ilk yarısında4 bin 647 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 200 trafo, 292 pano, 183 dağıtım merkezi ile bin 738 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek şehir genelinde aydınlatma ve enerji sürekliliğini güvence altına aldı. Yeni yatırımlar kapsamında ise 272 kilometrelik kablo döşemesi, bin 259 yeni aydınlatma armatürü, 183 elektrik dağıtım panosu ve 58 trafonun montajı tamamlanarak altyapı güçlendirildi.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı memnuniyeti arttırdı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşüme ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 hizmet sunan www.toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile farklı kanallardan müşterilerine ulaşırken, dijital müşteri deneyimini yeni uygulamalarla geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Dijital Asistan ChatVolt'un hizmet kapsamını sesli iletişim kanalına da taşıyan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, müşterilerinin işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmesini hedefliyor. Sesli ChatVolt ile müşteriler elektrik kesintisi ve planlı kesinti sorgulamalarını yapabilecek, arıza ve aydınlatma arızası ihbarlarını iletebilecek. Sayaç, endeks ve tazminat gibi elektrik dağıtımına ilişkin konularda da bilgi ve yönlendirme sunacak ChatVolt, ihtiyaç halinde müşterileri canlı destek hizmetine aktarabilecek.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Adana'daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.