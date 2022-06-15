Toroslar EDAŞ Osmaniye'ye 8 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3'üncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi kapsamında Osmaniye'ye 2013'ten 2021 yılı sonuna kadar 445 milyon lira yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları kapsamında 13 bin 716 kilometre havai ve yer altı şebeke hattı bakımı ile 16 bin 658 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

Toroslar EDAŞ, söz konusu süreçte yer altı şebeke uzunluğunu yüzde 84, trafo kurulu gücü ise yüzde 85 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.

Ayrıca, Osmaniye'de 236 megavat kurulu gücünde 581 adet trafo, 416 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 173 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 920 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 228 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.

Osmaniye'de toplam 112 bin 23 adet arızaya hızla müdahale eden şirket, artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, 445 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak 2017-2021 yılları arasında yaklaşık 71 milyon lira bütçeli bakım çalışması da gerçekleştirdi.