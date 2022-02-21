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Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu

21.02.2022 11:10

Torosların eteğinde yetişen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Torosların eteğinde yetişen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlkbaharın habercisi olarak anılan ve kasım ayından mart başına kadar hasadı süren nergis çiçeği, kadınlar tarafından toplanarak Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Sabah saatlerinde tarlalara gelen kadınlar, nergisleri toplayarak özenle deste haline getiriyor.

Koparıldıktan sonra yaklaşık 10-12 gün canlı kalabilen nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile bütçesine katkı sunuyor.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, AA muhabirine, Mersin'de nergis çiçeği yetiştiriciliğinin arttığını söyledi.

Nergis çiçeğinin çiftçilere kış aylarında ek gelir sağladığı aktaran Yılmaz, "Nergis, Mersin'in bütün kesimlerinde yetişen bir çiçek. Çiftçimizin bütçesine önemli katkı sağlıyor. Çiftçilerimiz için önemli, masrafı yok. Çok güzel kokusu var, uzun süre bu kokusunu atmıyor." diye konuştu.

Yılmaz, nergis çiçeğinin hasadında daha çok kadınların çalıştığını belirtti.

Toroslarda hasadın devam ettiğini anlatan Yılmaz, bu iş sayesinde kadınların kış aylarında aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Çiçeğin hasadını yapan Aynur Emen de 6 yıldır nergis topladığını aktardı.

Nergis hasadından günlük 150 kazandıklarını belirten Emen, "Kapalı alanda çalışmaktansa açık havada çalışmak çok rahat ve keyifli. Bu güzel iş sayesinde evimize katkı sağlıyoruz." dedi.

Bahar Karakaş, yaklaşık 5 yıldır nergis hasadı sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Sabah saatlerinde başladıkları hasadın akşama kadar sürdüğünü dile getiren Karakaş, hoş kokular arasında çalışmanın çok keyifli olduğunu aktardı.

"Çok fazla gideri yok"

Üretici Nuri Aladağ, uzun yıllardan bu yana nergis çiçeği yetiştirdiğini ve kentin farklı noktalarında nergis tarlalarının bulunduğunu dile getirdi.

Sezonun iyi geçtiğini, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Aladağ, şöyle konuştu:

"Hasat güzel gidiyor. Fiyatlar güzel, memnunuz. Yetiştirilmesinde çok fazla gideri yok. Hasada sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Günümüz güzel geçiyor. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı alanlara diktik, hasat zamanı geldiğinde ürünü tarladan alıyoruz. Nergis çiçeğinde çok güzel bir koku var. Kokusundan dolayı tercih ediliyor. İl dışından çok rağbet var. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep ve daha birçok kente gönderiyoruz."

Üreticilerden Muhammet Ali Aladağ, uzun süre kalıcı kokusuyla çok fazla talep gören nergis çiçeğini yurt dışına da göndermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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