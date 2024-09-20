Tosçelik, Suudi Arabistan Projesine Boru Tedarik Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Tosçelik, Suudi Arabistan Projesine Boru Tedarik Etti

Tosçelik, Suudi Arabistan Projesine Boru Tedarik Etti

Tosçelik, Juranah Su Projesi için 3,5 km'lik boru hattı üretimini başarıyla tamamladı.

20.09.2024 10:19
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Tosyalı Holding bünyesinde faaliyet gösteren boru üreticisi Tosçelik, Suudi Arabistan'da Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah Bağımsız Stratejik Su Rezervuarı Projesi'nin (Juranah ISWR-1) ilk aşaması için gerekli boru tedarikini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın devlet şirketlerinden Saudi Water Partnership Company (SWPC) tarafından hayata geçirilen projede, Tosçelik toplamda 7 kilometre uzunluğundaki boru hattının 3,5 kilometrelik ikiz hattında ihtiyaç duyulan tüm boruları üreterek teslim etti.

Suudi Arabistan Krallığı'nda yap-işlet-devret modeli kapsamında yürütülen Juranah ISWR-1 projesi, ülkenin temel su altyapısının geliştirilmesinde özel sektörün aktif katılımını öngörüyor.

Proje, su tedarik zincirini iyileştirmenin yanı sıra mevcut hatların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Mekke halkı ile hac ve umre ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunulmasını hedefleyen projenin 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Toplam 2,5 milyon metreküp kapasiteye sahip olacak proje, Mekke'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Suudi Arabistan'da özel sektör katılımını içeren ilk projelerden biri olarak öne çıkan Juranah ISWR-1 Projesi'ni 30 yıl sürecek bir imtiyazla işletilecek ve projeye özel sektör tarafından 1,5 milyar Suudi Arabistan riyali tutarında doğrudan yatırım yapılacak.

Tosçelik Spiral Boru, daha önce de Almanya'daki önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan Ren Su Boru Hattı (RWTL) Projesi'nde boru tedarikçisi olarak görev almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tosyalı Holding, Suudi Arabistan, Tosçelik, Ekonomi, Finans, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosçelik, Suudi Arabistan Projesine Boru Tedarik Etti - Son Dakika

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