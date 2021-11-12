Tosyalı Holding çalışanlarından Milli Ağaçlandırma Günü kampanyasına destek

Tosyalı Holding çalışanları, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İskenderun ve Osmaniye'de fidan dikerek kampanyaya destek verdi.

Tosyalı Holding'in açıklamasına göre, "İklimden Daha Hızlı Değişeceğiz" sloganıyla gerçekleşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne Tosyalı Holding çalışanları da destek oldu.

İklim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerini en aza indirme yolunda her alanda "İklimden Daha Hızlı Değişeceğiz" sloganıyla gerçekleşen Milli Ağaçlandırma Günü'ne Tosyalı Holding çalışanları gönüllü olarak destek verdi.

Osmaniye ve İskenderun Akarca'da fidan dikerek kampanyaya destek veren 50 çalışan, daha iyi bir gelecek için ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak, herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.