TOTAL İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyi TOTAL istasyonu seçildi - Son Dakika
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TOTAL İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyi TOTAL istasyonu seçildi

13.06.2022 11:43
TOTAL İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyi TOTAL istasyonu seçildi

TOTAL İstanbul Havalimanı, TotalEnergies tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa'da 8 ülkeden 6 bin 300 TOTAL istasyonunun değerlendirildiği TOP Star Challenge Yarışması'nda, Avrupa'nın "En İyi TOTAL İstasyonu" seçildi.

TOTAL İstanbul Havalimanı, TotalEnergies tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa'da 8 ülkeden 6 bin 300 TOTAL istasyonunun değerlendirildiği TOP Star Challenge Yarışması'nda, Avrupa'nın "En İyi TOTAL İstasyonu" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOTAL İstanbul Havalimanı, yarışmada hizmet ve ürün kalitesi, yenilikçilik, müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla ön plana çıktı.

TOTAL İstanbul Havalimanı, 24 adet pompa adasıyla, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki TOTAL İstasyonları içerisinde en büyük istasyon olmasının yanı sıra günde 8 binin üzerinde araca ve 10 binin üzerinde misafire hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan, tüm TOTAL İstasyonlarının öncelikli hedeflerinin, misafirlerinin bir yaşam alanından bekledikleri hizmeti karşılamak olduğunu belirtti.

Avrupa birincisinin Türkiye'deki TOTAL istasyonları arasından seçilmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Işıltan," TOTAL istasyonlarımızın satış performansı, hijyen uygulamaları, yeme-içme alanları ve dezavantajlı bireylere sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle öne çıkmaları uluslararası seviyedeki hizmet kalitemizin göstergesi. TOP Star Challenge Yarışması'nda Avrupa'nın En İyi İstasyonu seçilen TOTAL İstanbul Havalimanı istasyonumuz, geçen yıl ACI Europe'un raporuna göre 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na en yakın ve en büyük istasyonumuz. TOTAL İstanbul Havalimanı İstasyonu sadece akaryakıt alışverişi değil, misafirlerimizin yolculuklarında ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetlere de erişim olanağı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Star, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOTAL İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyi TOTAL istasyonu seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOTAL İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyi TOTAL istasyonu seçildi - Son Dakika
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