Toyota'dan WRC'de Tarihi Başarı

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya Rallisi'nde ilk 5 sırayı alarak, başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fin pilot Kalle Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen'in zaferiyle birlikte Toyota, bu sezon 9 yarışın 8'inde ilk sırayı aldı. Bu sırayı, TOYOTA GAZOO Racing pilotlarından Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, Sebastien Ogier/Vincent Landais, Elfyn Evans/ Scott Martin ve Sami Pajari/Marko Salminen izledi.

Böylece Toyota GR YARIS Rally1, etapların ve birçok zıplamanın olduğu Finlandiya etaplarında hızı ve sağlamlığıyla öne çıktı.

Şirket, Finlandiya'da başarıya imza atarken, aynı zamanda yeni bir rekorun daha sahibi oldu. Rovanpera, ralliyi 129,9 kilometre/saat ortalama hızla tamamlayarak WRC tarihinin en hızlı rallisini gerçekleştirdi.

Toyota, WRC2 kategorisinde de GR Yaris Rally2 ile zafere ulaştı.

Roope Korhonen/Anssi Viinikka ikilisi, kariyerlerindeki ilk galibiyeti alırken, Rautio Motorsport adına yarışan ekip sadece 1,1 saniye farkla takım müdürü Jari-Matti Latvala ve co-pilotu Janni Hussi'yi geride bıraktı.

Şirketin WRC Challenge Programı pilotu Yuki Yamamoto da kariyerinin en iyi sonucunu alarak, ilk 5'e girerken, cumartesi, Latvala ile paylaştığı bir etap zaferiyle dikkati çekti.

TOYOTA GAZOO Racing, Finlandiya'daki sonuçların ardından Markalar Şampiyonası'ndaki liderliğini 87 puana çıkardı.

Pilotlar Şampiyonası'nda ise ilk 3 sırada Toyota pilotlarının mücadelesi göze çarpıyor. Elfyn Evans 176 puanla ilk sırada yer alırken, onu 173 puanla Kalle Rovanpera ve 163 puanla Sebastien Ogier izliyor.

WRC takviminde sezonun 10. yarışı 28-31 Ağustos'ta Paraguay'da yapılacak. WRC'ye ilk kez ev sahipliği yapacak Paraguay Rallisi'ni ise iki hafta sonra bir diğer Güney Amerika etkinliği olan Şili Rallisi takip edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOYOTA GAZOO Racing Takım Müdür Yardımcısı Juha Kankkunen, sonucun inanılmaz olduğunu vurgulayarak, "En son bir takım ilk 5 sırayı aldığında, 35 yıl önceydi ve ben de yarışanlardan biri olarak üçüncü olmuştum. Şampiyonluk açısından harika bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Kankkunen, pilotların sakin ve çok hızlı olduğunu belirterek, iyi sonuçların sezon sonuna kadar devam edeceğinden emin olduğuna işaret etti.