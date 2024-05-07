Rusya'da Toyota Fabrikası Aurus Araç Üretimi İçin Devredildi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'da Toyota Fabrikası Aurus Araç Üretimi İçin Devredildi

Rusya\'da Toyota Fabrikası Aurus Araç Üretimi İçin Devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasının Aurus marka araçların üretimi için devredildiğini açıkladı. Fabrikada araç üretiminin yıl sonuna kadar başlaması planlanıyor. Aurus marka araçlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerin tercih ettiği lüks araçlar olarak biliniyor.

07.05.2024 15:17
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasında Rus Aurus marka araçların üretileceğini belirtti.

Manturov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Mart 2023'te NAMI adlı Rus devlet enstitüsüne devredilen Toyota fabrikasına ilişkin konuştu.

Fabrikanın Aurus şirketine devredildiğini belirten Manturov, fabrikada araç üretiminin yıl sonuna kadar başlayacağını ifade etti.

Toyota, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de St. Petersburg'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, ardından fabrika NAMI'ye devredilmişti.

Rusya Otomobil Satıcıları Birliği verilerine göre, Rusya'da geçen yıl 115 adet Aurus marka araç satılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerin tercih ettiği Aurus, ürettiği lüks araçlarla tanınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'da Toyota Fabrikası Aurus Araç Üretimi İçin Devredildi - Son Dakika

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