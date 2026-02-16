Toyota, Rally Sweden'de Üst Üste 2. Zaferini Kazandı

Toyota Gazoo Racing, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Sweden'de ilk 4 sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, takımın pilotu Elfyn Evans ve co-pilotu Scott Martin, karla kaplı etaplarda üst üste 2. kez zafere ulaşırken, ralliyi 14,3 saniye farkla kazanarak 34 puan topladı. Evans, bu sonuçla pilotlar klasmanında 60 puanla liderliğe yükseldi.

Monte Carlo'daki ilk üç sıranın ardından İsveç'te de podyuma adını yazdıran Toyota, 2010'dan bu yana Dünya Ralli Şampiyonası'nda iki rallide üst üste podyumun tamamını kazanan ilk üretici oldu.

İlk gün kar koşullarında liderliği takım arkadaşı Takamoto Katsuta'ya kaptıran Evans, sonraki gün 13,3 saniyelik avantajla yeniden zirveye çıktı. Üçüncü günkü Güç Etabı'nda hata yapmayan Evans, farkı 14,3 saniyeye çıkararak İsveç'teki 3. galibiyetini elde etti.

Japon pilot Katsuta ise yüksek tempolu kar etaplarında sergilediği performansla ikinci sırada yer aldı ve kariyerindeki sekizinci WRC podyumunu kazandı.

Genç pilot Sami Pajari, sezonun ilk yarışı Monte Carlo'daki başlangıcın ardından İsveç'te etkileyici bir geri dönüşe imza attı ve ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ikinci podyumuna ulaştı.

Ev sahibi Oliver Solberg ise ilk gün yol açma dezavantajı nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen hafta sonunu dördüncü sırada tamamladı.

İki yarış sonunda markalar klasmanında Toyota Gazoo Racing WRT 117 puanla zirvede yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Safari Rally Kenya, 12-15 Mart'ta düzenlenecek. Karla kaplı İsveç etaplarının ardından ekipleri bu kez Afrika'nın zorlu toprak yolları bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım müdürü Jari-Matti Latvala, sezonun ilk iki yarışında ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını belirtti.

Latvala, "Sezonun ilk iki yarışında inanılmaz bir performans seviyesi ortaya koyduk. Monte Carlo Rallisi'nin ardından İsveç'te çok daha zorlu bir mücadele bekliyorduk. Pilotlarımız birbirleriyle çok yakın bir şekilde yarışırken büyük bir hata yapmadan ralliyi tamamlamayı başardılar." ifadelerini kullandı.