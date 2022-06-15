Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor

15.06.2022 12:15
Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor

Tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) sıkıntısı sebebi ile Toyota, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretime 4-18 Temmuz tarihlerinde ara vereceğini duyurdu.

Tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) sıkıntısı sebebi ile Toyota, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretime 4-18 Temmuz tarihlerinde ara vereceğini duyurdu.

Türkiye ve Sakarya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunan Toyota'nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasında üretime ara veriliyor. Fabrika yetkililerinden yapılan açıklamada, tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeni ile üretimin 4-18 Temmuz tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi. Konuya ilişkin Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamada, "Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa'daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor
Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor
Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor

YORUMLAR
500
Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Arifiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış
12:15 Motorine bir zam daha geliyor! 1,27 liralık zam bu gece yarısından itibaren uygulanacak
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement