Toyota WRC'de Hırvatistan'da Zafer Elde Etti - Son Dakika
Toyota WRC'de Hırvatistan'da Zafer Elde Etti

14.04.2026 10:49
Toyota, Hırvatistan Rallisi'nde zirvede yer alarak 2026 WRC sezonunda 4. galibiyetini aldı.

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2026 sezonunun, 4. yarışı olan Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırayı alarak yeni bir zafere daha imza attı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ralli pilotu Takamoto Katsuta'nın yarışı ilk sırada bitirmesiyle birlikte Toyota, bu sezon 4 yarışta 4 galibiyet elde etti.

Japon pilot Takamoto Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston, finalin ardından üst üste ikinci galibiyetlerine ulaşırken, takım arkadaşları Sami Pajari de 2. olarak podyumda yer aldı.

Kenya'daki ilk galibiyetinin ardından formunu sürdüren Katsuta, kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Toyota zirvedeki yerini güçlendirdi

Ralli pilotu Elfyn Evans ve Oliver Solberg pazar günü gerçekleşen yarışlarda en yüksek puanları toplayarak takımlarına önemli katkı sağladı. Bu sonuçlarla Toyota, Markalar Şampiyonası'ndaki liderliğini 65 puan farkla pekiştirdi. Ralli sonunda Katsuta 81 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda zirveye yerleşirken, Evans 74 puanla ikinci, Solberg ise 68 puanla 3. sırada yer aldı.

Sezonun bir sonraki yarışı, 23-26 Nisan arasında Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilecek. Kanarya Adaları Rallisi, dağlık etapları, volkanik lavdan oluşan, aşındırıcı ve yüksek tutunma özelliğine sahip bir yüzeyle pilotları zorlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı'nın müdür yardımcısı Juha Kankkunen, Ralli pilotu Katsuta'nın üst üste ikinci galibiyetini almasından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Kankkunen, bir Japon sürücünün Japon üreticiyle şampiyonada liderlik yapmasını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bu daha önce hiç gerçekleşmemişti. Tüm pilotlarımız iyi sürüş ortaya koydular ve bu, takımımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota WRC'de Hırvatistan'da Zafer Elde Etti - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
SON DAKİKA: Toyota WRC'de Hırvatistan'da Zafer Elde Etti - Son Dakika
