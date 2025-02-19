TP Petrol Dağıtım AŞ'de Yönetim Yenilikleri - Son Dakika
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Ekonomi

TP Petrol Dağıtım AŞ'de Yönetim Yenilikleri

TP Petrol Dağıtım AŞ, üst yönetimi güçlendirme kararı alarak büyüme stratejilerini sürdürüyor.

19.02.2025 15:19
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Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım AŞ'de, akaryakıt sektöründe sürdürülebilir büyüme, pazar payını ileriye taşıma ve operasyonel verimlilik artışı sağlama stratejileri kapsamında üst yönetimi güçlendirme kararı alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu tarafından onaylanmasına rağmen alıcı tarafın maddi sorumluluklarını yerine getirmemesi sebebiyle iptal olan şirket satışı sonrası organik büyüme kararı alan firma, enerji sektörünün güçlü yöneticilerini transfer etmeyi sürdürüyor.

Finansal kaynak yönetiminden operasyonel verimliliğe kadar teknolojik ve dijital altyapı yatırımlarıyla 2025'te verimlilik ve karlılık esasına dayanarak büyümeye devam etmeyi hedefleyen TP Petrol Dağıtım AŞ'de Enerji Grup Başkanlığına Çağdaş Demirağ getirildi.

2016'nın en büyük özelleştirmesi olan Türkiye Petrollerinin satın alınmasına ve Turkuaz-Türkiye Petrolleri şirketlerinin birleşmesine liderlik eden Demirağ, operasyonel karlılık, kültür değişimi, kriz yönetimi ve büyüme stratejileriyle tanınıyor.

Petrol Ofisi ve BP'de çeşitli mercilerde görev alan Demirağ, Kadoil, TP, Aydem Elektrik, Gediz Elektrik ve Aytemiz Petrollerinde Genel müdürlük pozisyonlarında çalışmıştı.

Demirağ, Enerji Grup Başkanlığı görevine ilaveten TP Petrol Dağıtım AŞ'nin vekaleten genel müdürlük görevini de yürütecek.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin 800'den fazla istasyonu bulunuyor

Zülfikarlar Holding Grup Finans Direktörlüğü (CFO) görevine ise Ahmet Çağaşan Yılmaz getirildi.

Yılmaz, daha önce Koç Grubu'nda Beko LLC Rusya, Tat Gıda, Düzey Pazarlama ve Eczacıbaşı Grubu'nda CFO olarak görev aldı. Ayrıca Polisan Holding ve Türkerler Holding'de Grup CFO'luğu yaptı.

Satış büyüme stratejileri kapsamında ise Satış Direktörlüğü görevine Mehmet Aydın Özdemir getirildi.

BP'de 26 yıl çeşitli coğrafyalarda ve kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra en son Türkiye Satış ve Yatırımlar Direktörü görevinde bulunan Özdemir, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.

Kurulduğu günden bu yana akaryakıt sektörüne öncülük eden TP Petrol Dağıtım AŞ, 800'den fazla istasyonu ve artan bayi yatırımlarıyla yeni yönetim ekibiyle 2025'te de müşteri deneyimini üst seviyelere taşıyarak sektörün dinamiklerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: AA

TP Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TP Petrol Dağıtım AŞ'de Yönetim Yenilikleri - Son Dakika

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