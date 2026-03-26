TPAO'dan Personel Yönetmeliği Değişikliği

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak Bölge Müdürlüğüne atanan kapsam dışı personelin 2025 sonuna kadar zorunlu olan çalışma uygulamasını 2026 sonuna kadar uzattı, düzenlemeyi zorunluluktan çıkararak idarenin takdirine bıraktı.

TPAO'nun Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sondaj ve workover kuleleri, jeofizik operasyon kara ekipleri ile sismik gemilerinde çalışmayan ve açıktan atama yoluyla atananlar hariç olmak üzere, Şırnak Bölge Müdürlüğüne naklen veya geçici görevlendirmeyle tayin edilen tüm kapsam dışı personelin çalışma süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Ayrıca ilgili maddede yer alan "Çalıştırılması esastır" hükmü, "Çalıştırılabilir" şeklinde değiştirilerek uygulamaya esneklik getirildi.