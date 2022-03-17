TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip - Son Dakika
Üye Girişi

TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip

17.03.2022 11:55
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan Karadeniz'e açıldığı bir klip hazırladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan Karadeniz'e açıldığı bir klip hazırladı. Klip ilgi görürken geminin ise Türkali-4'deki sondaj çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin keşfi için Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin belirlenen adreslerdeki sondaj ve keşif çalışmaları sürüyor. Yavuz Sondaj Gemisi de Filyos Limanı'ndaki bakım ve hazırlık çalışmalarının ardından Karadeniz'e açılacak.

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkali-4 bölgesinde sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan ayrılış hikayesini anlatan bir klip hazırladı. Klipte Filyos Port Kontrol ile Kanuni Sondaj Gemisi arasında geçen diyaloğa yer verildi.

Klipte ayrıca "Zorlu görevlerin ardından bakımlar tamamlandı. Enerjide bağımsız Türkiye için yeni görev Türkali-4" ifadelerine de yer verildi.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Karadeniz'deki gaz rezervi ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Filyos, sondaj gemilerinin ana limanı oldu

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Filyos Limanı; Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinde kullanılan gemilerin ana limanı oldu. Bin 765 günlük çalışma sonucunda tamamlanan liman projesi hayata geçirilmiş oldu. Dev bir lojistik merkez projesi olan Filyos Limanı'nda rıhtım ve geri saha inşaatları tamamlandı. Limanda 2 bin 450 metre ana ve bin 370 metre de tali dalgakıranlar yer alıyor.

Ayrıca biri 14, diğeri de 19 metre derinliğinde olan, toplamda üç bin metrelik iki rıhtım bulunuyor. Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek Filyos Limanının yıllık kapasitesi ise 25 milyon ton olarak açıklandı.

Doğalgaz keşfinden sonra limandan ve geri saha bölümünden TPAO'ya da arazi tahsis edilmiş oldu. - ZONGULDAK

TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip

YORUMLAR
500

Karadeniz, Filyos, Fatih, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip - Son Dakika


Son Dakika
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement