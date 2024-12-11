TPAO İzin Sürelerinde Değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO İzin Sürelerinde Değişiklik

TPAO, personel izin süreçlerinde değişiklik yaparak izin sürelerini yeniden düzenledi.

11.12.2024 17:20
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), personel yönetmeliğindeki izin süreçlerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, barınma ve yemek imkanı sağlanmak suretiyle 24 saat devamlı işyerinde bulunan, sondaj ve "workover" kulelerinde kesintisiz ve sürekli, karalarda 20, denizlerde 14 gün ve üzerinde, kulede ya da jeofizik operasyonlar kara ekipleriyle sismik arama gemilerinde kalan personele, yolda geçen zaman dahil bulunduğu sürenin yarısı kadar izin verileceği belirtildi.

Bu sürenin daha önce karalarda 21, denizlerde ise 15 gün olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, yapılan değişiklikle sürece jeofizik operasyonları kara ekiplerinin de dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu şekilde verilen ve kullandırılan izin süresinin 14 takvim gününü geçmemesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, bu sürenin daha önce 10 gün olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Sektörde faaliyet gösteren yerel ve ulusal firmaların incelendiği ve söz konusu değişikliğin deneyimli personelin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Sondaj ve Workover kuleleri, jeofizik operasyonlar kara ekipleriyle sismik gemilerinde çalışmayıp açıktan atama yoluyla atananlar hariç, Şırnak Bölge Müdürlüğüne naklen veya geçici görevlendirme ile atanan tüm kapsam dışı personelin 31 Aralık 2025'e kadar 9. maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine göre çalıştırılması esastır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu maddenin Gabar'da kurulmuş Şırnak Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kara alanlarında Türkiye'nin en büyük petrol keşfinin yapıldığı Gabar bölgesinde kurulmuş olan Şırnak Bölge Müdürlüğümüz faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, sosyal altyapısı henüz tam anlamıyla oluşturulamayan bölge müdürlüğümüze personel görevlendirilmesinde sıkıntı yaşanmaması, görevlendirme usulüyle ilgili bölgeye geçici olarak gönderilen personelimizin ailelerini görebilmeleri için izin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Spor, TPAO, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO İzin Sürelerinde Değişiklik - Son Dakika

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