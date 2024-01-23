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TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatı uzatıldı - Son Dakika
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TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman'da bulunan 464 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının süresinin 10 yıl uzatılması talebini kabul etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO\'nun Adıyaman\'daki petrol işletme ruhsatı uzatıldı
23.01.2024 - 10:21,
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'daki 464 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 12 Ocak'tan itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarı ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 yıl süreyle uzatıldı.

Kaynak: AA
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