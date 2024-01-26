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TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol sahası için ruhsat süresi uzatıldı - Son Dakika
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TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol sahası için ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da bulunan bir petrol sahası için talep ettiği işletme ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla, sahanın hidrokarbon potansiyeli belirlenerek ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, TPAO'nun Bismil ilçesindeki 4 sahanın kamulaştırılması için de karar verildi.

TPAO\'nun Diyarbakır\'daki petrol sahası için ruhsat süresi uzatıldı
26.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:40
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'daki 15 bin 252 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 11 Mayıs'tan itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG istimlake müteallik kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki 4 sahanın bölgede açılan Işık-1 kuyusunun lokasyon sahaları için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol sahası için ruhsat süresi uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol sahası için ruhsat süresi uzatıldı - Son Dakika
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