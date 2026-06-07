TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'nde Kamulaştırma Kararı - Son Dakika
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TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'nde Kamulaştırma Kararı

07.06.2026 10:43
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Enerji Bakanlığı, TPAO'nun bazı sahalarını kamulaştıracak. Resmi karar yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne ve Kırklareli'de bulunan bazı sahaları kamulaştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Edirne ve Kırklareli sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'nde Kamulaştırma Kararı - Son Dakika

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