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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika
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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı

TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'nun başvurusunu değerlendirdi ve Diyarbakır Sur İlçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesindeki sahaların kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

TPAO\'nun Siirt ve Diyarbakır\'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı
22.01.2024 - 10:47,
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki iki sahasında kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki bir saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika
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