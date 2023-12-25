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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır sahalarının kamulaştırılmasına karar verildi - Son Dakika
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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır sahalarının kamulaştırılmasına karar verildi

TPAO'nun Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 saha ile Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahasının kamulaştırılmasına karar verildi.

TPAO\'nun Siirt ve Diyarbakır sahalarının kamulaştırılmasına karar verildi
25.12.2023 - 15:15,
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 saha ile Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahasının kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 ve Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahanın kamulaştırılmasına karar verdi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır sahalarının kamulaştırılmasına karar verildi - Son Dakika


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