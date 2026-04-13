TPAO ve TotalEnergies'den İş Birliği Anlaşması

13.04.2026 19:09
TPAO ile TotalEnergies arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı, hidrokarbon aramaları değerlendirilecek.

İSTANBUL'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TotalEnergies arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın katılımıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefi doğrultusunda, İstanbul'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TotalEnergies arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın katılımıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Söz konusu mutabakatla, TPAO'nun küresel bir enerji oyuncusu haline getirilmesi hedefi doğrultusunda, şirketin sahip olduğu teknik kapasitenin uluslararası deneyimle birleştirilmesi planlanıyor. Bu iş birliğinin, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

'ÜLKEMİZİN ENERJİDEKİ TAM BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Anlaşmaya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, "Enerjide merkez ülke olma hedefimiz doğrultusunda; İstanbul'da, milli şirketimiz TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. TPAO'yu küresel bir enerji oyuncusu yapma hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz üstün teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

